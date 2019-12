Acabamos de chegar a mais um Natal e são muitos os fãs que perguntam como será o Natal dos seus ídolos.

Muitas famílias não deixam passar em branco as tradições e é um dia passado com os que nos são mais próximos. Momentos que são igualmente vividos em casa dos famosos.

Em conversa com o Fama ao Minuto, Isabel Medina revelou que as compras de Natal começaram a ser feitas com mais de um mês de antecedência, pois não gosta de deixar tudo para a última hora.

A quadra é passada com os familiares mais próximos, entre eles o marido, Luís Filipe Costa, filhos, netos e com os primos mais próximos.

“Gostamos muito de estar juntos”, começou por afirmar. “Na véspera de Natal é com os meus filhos, netos, mas alargamos para o almoço de Natal. Não sei se tem a ver com África, mas na minha família o almoço de Natal foi sempre tudo junto e é a grande festa”, partilhou.

Sobre a comida típica da época, a atriz explicou que a mesma ficou sempre a cargo da mãe. No entanto, desde que a progenitora partiu que decidiu não ocupar o seu lugar, até porque, admite, a cozinha não é o seu ponto forte. Por isso, prefere encomendar. “Não corro o risco e sei que toda a gente gosta. Porque eu não sou boa cozinheira”, confessou.

Está também a chegar ao fim mais um ano e já começamos a pensar no que está para vir. Para Isabel, o maior desejo é que 2020 “continue como foi até aqui”.

“Apesar deste desafios de vez em quando com o meu marido, que faz parte da vida, tem sido sempre bom”, reconhece, referindo-se aos problemas de coração do realizador Luís Filipe Costa e do seu recente internamento, pois sofreu uma queda e partiu o colo do fémur.

“Sou uma privilegiada, às vezes digo isso, e talvez seja porque me começo muito bem e não entro em ansiedades. Não sou daquelas pessoas que fica frustrada com alguma coisa que acontece. Normalmente quando uma coisa não vai para o sítio que eu pretendo, vejo porque é que não foi e aprendo sempre com isso. Tenho um estilo de vida muito calmo e vou fazendo coisas que gosto muito. Agora estou a acabar um curso de psicologia positiva”, destacou, explicando de seguida que tirou há alguns anos psicologia comportamental “mas não era aquilo que gostava”.

“Trabalho muito com miúdos, faço workshops com crianças sobre o desenvolvimento pessoal e descobri na Internet que havia este curso online e estou a fazer, e isso entusiasma-me. Por isso é que eu digo, espero que os anos sejam sempre assim”, rematou.

Leia Também: No Natal? "É sempre uma animação. Já há muitas crianças na família"