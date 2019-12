Mãe de três crianças, Lourenço, de um ano, e os gémeos Sebastião e Salvador, de oito anos, fruto do casamento com Vasco Silva, os Natais de Núria Madruga não podiam ser mais animados.

Além dos filhos, a atriz também é tia dos pequenos João, Clara e Alice, filhos da irmã Dália Madruga, e as crianças enchem a casa com muita alegria e a magia é mais especial.

E foi precisamente isso que começou por destacar em conversa com o Fama ao Minuto. “É sempre uma animação. Já há muitas crianças na família”, disse.

Além de passar sempre o Natal com a sua família e a do marido, Núria conta que há outra tradição que tenta cumprir todos os anos. As prendas são só abertas na manhã do dia 25, como acontecia quando era criança.

“Acho que eles ainda acreditam no Pai Natal. Tento passar muito essa magia porque foi uma coisa tão bonita que eu vivi e que gosto que eles também vivam”, acrescentou. No entanto, não deixa de partilhar: “Tentamos sempre que não hajam demasiada prendas, acho que excessos também não é bom para eles. Nós pelo menos tentamos passar que o Natal é para estar com a família, comer, brincarem com os primos”.

Questionada sobre qual o Natal que lhe tenha ficado na memória por alguma razão especial, Núria recordou o primeiro com os filhos gémeos, isto porque os meninos nasceram prematuros. Como os meninos necessitavam de maiores cuidados e atenção, esse ano foi muito diferente, pois até as visitas eram controladas.

Ainda assim, também não deixa de destacar o primeiro Natal com o filho mais novo, o pequeno Lourenço, que nasceu em janeiro do ano passado.

Leia Também: Portugal vs Espanha: As tradições de Natal de Vera Fernandes