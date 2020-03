Tim Allen tem motivos para celebrar. Aos 66 anos, o comediante revelou que não consome álcool ou drogas há 22 anos. Tudo mudou, diz, quando alguém "o abordou" com o intuito de o ajudar a dar a volta a uma situação que o consumia cada vez mais.

"Estou livre do álcool e das drogas há 22 anos. Houve alguém que veio falar comigo há vários anos. E para mim, que era uma estrela com dinheiro, isso teve muito impacto. Foi esse gesto que me fez mudar a minha vida", partilhou o comediante durante a sua presença no programa 'The Kelly Clarkson Show'.

Mesmo assumindo que a sua vida "não mudou do dia para a noite", Tim Allen descreve o processo como "um milagre" capaz de mudar a vida de qualquer um.

É de recordar que o comediante chegou a estar dois anos e meio na prisão por posse de droga. Anos depois, foi também detido por conduzir sob o efeito do álcool e estupefacientes, episódio esse que acabou por levá-lo para um centro de reabilitação.

