Ben Affleck tem um "enorme respeito" pelo pai, que mantém-se sóbrio há 30 anos. O ator, de 47 anos, também lutou contra o vício do álcool e confessou estar muito orgulhoso do progenitor, Timothy Affleck, por este ter conseguido vencer a mesma batalha.

"O meu pai está sóbrio há 30 anos e eu tenho um enorme respeito pelo que fez e pelo o que isso significa. Ser adulto é também aprender que os nossos pais são apenas pessoas. Eles não são perfeitos. Eles apenas dão o melhor de si. Quando somos crianças, esperamos que os nossos pais sejam perfeitos", começou por dizer Ben.

O ator reconhece que os progenitores deram o seu melhor e não os culpa por nenhum "trauma de infância" que possa ter sofrido.

"Eu aprendi a ligar com as coisas que gostava que tivessem sido diferentes na minha infância e digo que eles [os meus pais] deram o seu melhor. Eles estavam a lidar com as suas próprias coisas e com os seus próprios traumas de infância. O objetivo é tentar quebrar alguns desses ciclos dolorosos", destacou.

Pai de três crianças, Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Sam, de oito, fruto do casamento terminado com Jennifer Garner, Ben vê no pai uma inspiração para ajudá-lo a também manter-se sóbrio. "Ele não bebe há 30 anos e eu tenho isso como principal lição e legado", afirmou em conversa com a revista People.

