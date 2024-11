Para Jennifer Garner, as mulheres nunca devem casar a "pensar que conseguirão mudar um homem".

A atriz, de 52 anos, refletiu sobre os maiores erros que se pode cometer antes de se assumir um compromisso sério com alguém.

"Nunca fiquem à espera de um homem… não casem a pensar que o conseguirão mudar", realçou no podcast 'Lipstick on the Rim'.

Outros dos dois mantras que guiaram a vida de Garner são: "o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã" e ainda "a felicidade é da tua responsabilidade".

Recorde-se que a artista já foi casada duas vezes: com Scott Foley, entre 2000 e 2004, e com Ben Affleck, entre 2005 e 2018.