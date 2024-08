Ben Affleck foi fotografado de sorriso no rosto ao juntar-se à ex-mulher, Jennifer Garner, enquanto a filha mais velha, Violet, vai para a faculdade. No entanto, Jennifer Lopez permanece ausente da vida do ator.

De acordo com o Daily Mail, Ben, de 52 anos, estava feliz e relaxado durante um jantar com a 'ex' e dois dos filhos de ambos, Violet, de 18 anos, e Fin, de 15, na cidade de New Haven, Connecticut, no sábado.

O Daily Mail relata ainda que ao que se consta, Violet está a estudar na Universidade Yale, que fica precisamente em New Haven.

De recordar que Ben e Jennifer Garner - que estiveram casados entre 2005 e 2018 - têm ainda em comum o filho Samuel, de 12 anos.

