Ben Affleck foi visto pela primeira vez horas depois de Jennifer Lopez ter entregado os documentos para oficializar o divórcio.

De acordo com o Daily Mail, o ator foi fotografado a chegar à nova mansão, de 20 milhões de dólares (cerca de 17 milhões de euros), em Los Angeles. Veja aqui.

Ben Affleck, de 52 anos, estava a conduzir, na noite de terça-feira, e no carro vinham os filhos mais novos, Samuel, de 12 anos, e Fin, de 16, fruto do casamento anterior com Jennifer Garner. O ex-casal, recorde-se, tem ainda em comum a filha Violet, de 18 anos.

