O verão está a acabar, mas as partilhas dos famosos com as famílias na praia ainda não.

Desta vez foi Tiago Teotónio Pereira que partilhou os últimos momentos em família.

O carrossel de quatro fotografias começa com o ator acompanhado pelas filhas Camila e Júlia.

Na segunda fotografia, vê-se uma hilariante 'capa de álbum' chamado "Mila & Papi - Verano sem fim", em que os dois usam um xaile na cabeça, e com o nome de 'músicas', como "Quero gelados" ou "Oláááá Júlia (faixa bônus), escrito por cima.

No conjunto de imagens, vemos ainda a companheira, Rita Patrocínio, com a bebé Júlia na praia. E um vídeo, também muito engraçado, de um 'truque de magia' feito por Camila e o pai.