Tiago Teotónio Pereira esteve a trabalhar no feriado de sexta-feira, dia 18 de abril, e levou a filha mais velha para os estúdios.

Na sua página de Instagram, o ator publicou duas fotografias onde podemos ver a pequena Camila no local do trabalho do papá. "Feriados na Plural", pode ler-se na legenda dos registo que pode ver na publicação abaixo.

De recordar que a menina é fruto do casamento de Tiago Teotónio Pereira com Rita Patrocínio. O casal tem ainda em comum a pequena Júlia.

Leia Também: "Pausa para ser julgado". A hilariante foto de Tiago Teotónio Pereira