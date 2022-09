Tiago Rufino venceu a 7.ª edição da 'Casa dos Segredos' e, talvez por isso, haja um particular interesse de vê-lo novamente num reality show. Ao que parece, o desejo não é apenas dos fãs do antigo concorrente mas, também, da produção do 'Big Brother'.

Enquanto respondia a questões dos seguidores, Tiago Rufino acabou por revelar que foi convidado para esta nova edição do programa. "Como era em dupla não fazia sentido ir", justificou.

"Já rejeitei três convites nos últimos dois anos. Acredito que estou na lista negra", confessou ainda.

No entanto, Tiago assume que gostaria de voltar a participar num reality show. "Os convites têm surgido em momentos errados da minha vida", notou também.

© Reprodução Instagram

Leia Também: "Calma. Gosto de meninos", diz Tiago Rufino ao lado de Isabela Cardinali