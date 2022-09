Os ex-concorrentes do reality show 'Casa dos Segredos' posaram juntos e as imagens foram partilhadas no Instagram.

Tiago Rufino surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com fotografias onde aparece ao lado de Isabela Cardinali. Imagens que destacam a proximidade dos ex-concorrentes do reality show 'Casa dos Segredos', mas que fizeram questão de deixar claro que são grandes amigos. "Eu sei que olham para mim como uma bomba sensual, o Zezé Camarinha da atualidade! Mas calma lá, ok? Eu gosto de meninos", escreveu Tiago Rufino. Por sua vez, Isabela Cardinali comentou, na brincadeira: "Mas percebo... Com uma gata como eu, é impossível não se apaixonar". Leia Também: "A reconciliação não vai acontecer. Não adianta fazerem macumbas" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram