Zezé Camarinha recorreu às redes sociais para comentar a acusação de José Castelo Branco.

Através das stories do Instagram, o conhecido empresário de Portimão partilhou a capa do jornal Correio da Manhã desta quarta-feira, dia 27 de novembro, que faz manchete com o caso de violência doméstica que envolve José Castelo Branco.

"Ainda há pessoas neste país que adoram este criminoso", escreveu Zezé.

Recorde-se que os dois nunca mantiveram uma amigável relação. Zezé e José entraram no reality show 'Casa dos Segredos – Luta Pelo Poder' em 2015, que resultou numa agressão do empresário para com o marchand d'art.

