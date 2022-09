Tiago Rufino deixou uma mensagem dirigida a todas as pessoas que continuam a torcer pela sua reconciliação com Luan Tiófilo, de quem se separou há dois meses.

O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' fez um esclarecimento nas stories da sua conta de Instagram, notando que se as pessoas em questão não pararem, então serão bloqueadas.

"Lamentavelmente vou ter de tocar novamente no assunto, pois já atingi o meu limite. Faz dois meses que anunciei a minha separação (que foi decisão de ambos) e que pedi respeito!

Dois meses depois ainda tenho pessoas diariamente a insistir numa ilusão. Parem de tentar pressionar porque a reconciliação não vai acontecer. Não adianta fazerem macumbas, rezas e promessas. Poupem tempo à Nossa Senhora e a mim!

Pessoas a prometerem que vão a pé a Fátima se me reconciliar, quando não conseguem ir direito da cozinha à sala… por favor!



© Instagram - Tiago Rufino

Se querem saber alguma coisa em relação a outra pessoa, perguntem a essa pessoa e não a mim.

Parem também de inventar um namorado novo todas as semanas e essencialmente parem de chatear essas pessoas que em nada têm a ver com o assunto. Eu não sou obrigado a andar e a fazer coisas às escondidas por existirem pessoas que não sabem ocupar o seu lugar!

Se eu já tiver namorado é da minha conta. Se eu quiser ter um namorado nova para a semana continua a ser da minha conta. Quem quiser continuar por aqui terá de respeitar. Caso continue esta pressão por parte de algumas pessoas serão bloqueadas sem aviso e depois não vale a pena chorar! Estou cansado de ter de levar com isto com paciência! Não é mais difícil para vocês do que para mim!

Agora podem achar que sou ranhoso, que não quero saber. Já estou habituado e posso muito bem com isso".



© Instagram - Tiago Rufino