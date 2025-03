Tiago Rufino surpreendeu os seguidores do Instagram ao recorrer à rede social para nas últimas horas confessar que está a viver um momento delicado no que respeita à saúde mental.

O ex-concorrente de 'Desafio Final' assume que tem tido insónias nos últimos dias, resultado do impacto da ansiedade na sua vida.

"A ansiedade nos últimos 2/ 3 anos tem sido uma sombra na minha vida. Às vezes, ela aparece como um sussurro no fundo da minha mente, mas outras vezes é como um grito que não consigo ignorar. O meu coração acelera do nada e fico com um aperto no peito. Uma inquietação. O que será que vai acontecer? Será que hoje vai acontecer alguma coisa? As mãos começam a tremer e a suar, mesmo quando tudo ao meu redor aparenta estar bem", escreveu.

Às suas palavras, Tiago Rufino juntou uma fotografia na qual aparenta estar de lágrimas nos olhos.

"Às vezes (quase sempre), a ansiedade impede-me de sair de casa ou de fazer coisas simples, como atender o telefone. Outras vezes, ela faz-me duvidar de mim. Será que sou bom o suficiente?", questionou.

O empresário assume que a entrada no 'Secret Story - Desafio Final' "veio agravar" os seus estados de ansiedade.

"Já vou quase na segunda semana com o sono descontrolado. Muitos momentos desajustados que fazem com que me sinta envergonhado com algumas coisas que fiz ou disse. Outros tantos deveria ter reagido de maneira diferente. Que não fui suficiente, que desiludi. E agora tirar isto da minha cabecinha complicada? Pois é, lá vamos nós iniciar de novo este processo", completou.

Eis abaixo o desabafo completo:



© Reprodução Instagram - Tiago Rufino



© Reprodução Instagram - Tiago Rufino

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.