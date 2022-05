Tiago Jaqueta regressou ao 'Casados à Primeira Vista' para um momento de convívio com Uicãa, Bruno e João - os homens que permanecem na experiência.

Depois de ter abandonado o programa de costas voltadas com Dina Guedes, o personal trainer revelou que se encontrou com Anna Cherepanova, a mulher russa com quem se envolveu durante a lua de mel.

"Estou aqui de direta. Vim de Munique. Estive com a Anna", começou por contar.

"Queria mesmo vir e pedir desculpa. Errei com as duas. Estou muito arrependido por isso. Magoei muito a Dina, que era quem devia ter protegido mais. No fim acabei por magoar também a Anna. Mas a vida é assim", lamentou.

Leia Também: Tiago Jaqueta nega romance com amiga mas assume que tem novo amor