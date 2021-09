Tiago Ginga saiu em defesa do psicólogo Quintino Aires, que se viu afastado da sua posição de comentador do 'Big Brother', devido às declarações que fez em relação a um dos concorrentes do reality show, Bruno, que se insurgiu contra os entraves que existiam em relação à doação de sangue por parte de homossexuais.

"Uma injustiça - um comentador e um profissional de excelência. Dizer a verdade custa a muitos", começou por notar nas stories da sua conta de Instagram.

Depois, ironicamente, nota: "Peço desculpa por ser heterossexual, é só que falta".

Mensagem deixada por Tiago Ginga© Instagram - Tiago Ginga

Leia Também: Quintino Aires afastado da TVI após comentários polémicos