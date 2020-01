Recentemente foi transmitido no Channel 5 o documentário 'Thomas Markle: My Story', onde o pai de Meghan Markle conta a sua história de vida. Foi precisamente neste contexto que o pai da duquesa de Sussex recordou a infância desta, revelando algumas fotografias em exclusivo.

"Quando ela nasceu não podia ter ficado mais feliz. Eles entregaram-ma, vi a cara dela, os seus dedinhos à volta dos meus e fiquei apaixonado", recorda.

"Soube logo que ela iria ser especial", sublinhou.

No mesmo documentário, Thomas ainda revela que ficou triste por não poder estar presente no casamento de Harry e Meghan Markle. "A minha filha estava linda. Quem me dera ter estado lá com ela. Mas fiquei agradecido por o Carlos ter lá estado", completou, referindo-se ao momento em que o príncipe de Gales levou a nora ao altar.

