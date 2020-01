Thomas Markle, o pai de Meghan Markle, admitiu que ainda ganha dinheiro com as fotografias que encenou juntamente com os paparazzi pouco tempo antes do casamento da filha com o príncipe Harry.

Na altura, Meghan ter-se-á sentido "envergonhada", algo que levou Thomas a pedir desculpa por toda a situação.

Contudo, segundo um documentário do Channel 5, 'Thomas Markle: My Story, Mr Markle', o próprio confessou que ainda ganha dinheiro cada vez que essas imagens são usadas e que provavelmente irão "ser vendidas para sempre".

As fotografias renderam aproximadamente 90 mil euros sendo que Thomas ficou com 30% dos lucros. No entanto, este justifica que aceitou o acordo para poder limpar a sua imagem pública, uma vez que a imprensa o retratava de forma bastante pejorativa.

O pai de Meghan disse que ainda mentiu quando confrontado por Harry, o genro, sobre o assunto. "Neguei tudo. (...) Menti-lhe e não me sinto orgulhoso por isso. Mas não o fiz por dinheiro, mas sim para mudar a minha imagem", sublinhou.

Importa recordar que Thomas está de relações cortadas com a filha desde o casamento desta, em maio de 2018.

