The Weeknd quebrou o silêncio depois de ter sido deixado de fora da lista de nomeações dos Grammy no próximo ano. O cantor de 30 anos fez uma publicação na sua conta de Twitter, deixando uma mensagem à Recording Academy, pela falta de reconhecimento da mesma em relação ao seu trabalho.

"Os Grammys continuam corruptos", escreveu. "Ficam em falta comigo, com os meus fãs e com a transparência da indústria", notou.

A posição do artista foi apoiado por muitos fãs, ainda mais tendo em conta o sucesso do seu recente álbum - 'After Hours'.

