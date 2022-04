Com o 'The Voice Kids' a regressar em breve à RTP1, Carolina Deslandes decidiu falar sobre o programa numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"O 'The Voice Kids' vai voltar muito em breve. Esta fotografia representa bem o que é o programa pra nós, e pra eles. Isto já saiu da televisão e veio com passos largos pela vida dentro. É querermos fazer dos sonhos um caminho, todos juntos", começou por escrever, destacando sobretudo os laços que criou com os jovens concorrentes.

"Domingo pude levar um dos meninos da minha equipa ao palco. Cantamos o 'Não é Verdade' para milhares de pessoas e ele tem nove anos. Estou neste preciso momento a caminho do estúdio para acabarmos o EP da Rita Rocha a pensar 'que sorte que é fazer parte disto tudo'", partilhou.

Na mesma publicação, Carolina Deslandes deixou alguns agradecimentos, entre eles aos seus colegas jurados. "Até o que vive de audiências pode ser mais sobre pessoas e menos sobre número", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

