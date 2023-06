Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Simone de Oliveira vão continuar como mentores da próxima edição do 'The Voice Gerações', que estreia "em breve". No entanto, Bárbara Bandeira já não será um rosto presente. E já se sabe quem é que a vai substituir.

Sara Correia foi a escolhida para se juntar ao formato no papel de mentora. A grande novidade foi anunciada na noite de domingo, dia 4 de junho, durante o direto do 'The Voice Kids'.

A artista esteve no programa a cantar o tema 'Cheira Bem, Cheira a Lisboa' com os jovens participantes e, no final da atuação, mostrou-se muito feliz com o convite.

Entretanto, Sara Correia deixou uma mensagem na sua página de Instagram: "Foi com enorme prazer que recebi o convite da RTP para ser mentora na edição deste ano do 'The Voice Gerações'. Sou grande fã do programa. Cresci numa família de fadistas e comecei a cantar fado pela influência da minha avó e da minha tia. Por isso, sei bem o que é cantar e respeitar a geração que nos antecede. Desejo muita sorte a todos os participantes e vou dar muita luta aos outros mentores para ter os melhores comigo".

