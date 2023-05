Catarina Furtado está novamente no ar aos domingos à noite na RTP1 a apresentar a nova edição do 'The Voice Kids', formato que obteve melhores resultados na noite do dia 7 de maio.

As boas novidades foram comentadas publicamente pela apresentadora dias depois, esta quinta-feira, 11 de maio.

"Esta notícia é do início da semana e eu, que não costumo comentar audiências, venho aqui só agradecer a quem nos segue a preferência, porque sinto que este programa é muito mais do que um programa de televisão. É exemplo, é talento, é valores, é empatia, é perseverança, é união, é sensibilidade e é competição saudável", começou por escrever numa publicação que fez na sua página de Instagram.

"Este domingo terminam as provas cegas e tenho de agradecer o bom gosto, o trabalho, e a capacidade de fazer acontecer da minha equipa (toda!) da Shine Iberia", acrescentou, referindo-se à produtora responsável pelo formato.

"E sabem qual são as duas coisas que mais gosto de ouvir nos bastidores?? 1 - Eu não passei mas vou voltar; 2 - Obrigada Catarina pela forma como todas as pessoas da sua equipa (e mentores) trataram o meu filho (ou filha). De [coração] cheio", completou.

