Catarina Furtado fez uma importante visita à Casa de Acolhimento de Santa Ana e, mais tarde, recorreu às redes sociais para falar sobre esta experiência.

No desabafo, a apresentadora destacou a dureza de algumas coisas que ouviu, deixando ainda um sentido agradecimento.

"Na semana passada fui visitar a Casa de Acolhimento de Santa Ana onde encontrei 27 meninas dos 6 aos 21 anos. Estivemos duas horas a conversar, a contar histórias reais, a sonhar em voz alta, a abrir caixinhas, a partilhar os receios e a enaltecer a importância do amigo livro", começou por escrever.

"Ouvi palavras duras, olhei nos olhos de quem aceitou e comecei por lhes contar que o meu maior sonho profissional eu nunca o alcancei: ser coreógrafa e bailarina, mas que, apesar de todas as maldades (que eu nem sequer imagino) é preciso tentar sempre confiar nos desígnios da vida. Obrigada por me terem feito sentir tão bem vinda. Não vos esquecerei! Coragem meninas que me arrebataram o coração", terminou dizendo.

