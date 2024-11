Catarina Furtado rumou ao México com o objetivo de defender "a saúde, os direitos sexuais e reprodutivos para todos, acabando com a morte materna e com as práticas nefastas contras mulheres e raparigas".

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou algumas imagens de um dos eventos onde compareceu. “Em Querétaro (cidade património da Unesco) ouvi mulheres artesãs dizerem-me que antes de beneficiarem do projecto 'Fashion Expressions' não conheciam os seus direitos! Não sabiam que se podiam queixar. Que apenas estavam habituadas a cair e a levantarem-se", afirmou.

Catarina eleva a importância deste tipo de ações ao referir: "Através da promoção da autonomia financeira destas mulheres, fazendo a sua arte, são informadas e sensibilizadas para as questões da violência (uma realidade terrível, na maioria dos casos, praticada por familiares)."

A apresentadora estará amanhã, dia 13 de novembro, na gala das 'Mulheres do Ano', promovida pela revista 'Glamour' e subirá ao palco para entregar um prémio.