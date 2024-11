Dwayne Johnson reconheceu quão "bela" a vida pode ser, tanto nos seus momentos alegres como nos seus momentos mais "imprevisíveis".

Na terça-feira, 12 de novembro, o ator de 52 anos partilhou, na sua página de Instagram, um vídeo caloroso.

Johnson andava por uma loja da Target, em Nova Jersey, enquanto outros fãs estavam ao seu lado.

Entretanto, no vídeo, pode ver-se o The Rock a encontrar-se com uma mulher que foi diagnosticada com cancro no quarto estágio de desenvolvimento.

"Que bom ver-te. Como te sentes?", começou por perguntar à fã, apertando a sua mão. "Tenho cancro do pâncreas em estágio 4, não há nada que eu possa fazer".

Apertando as mãos novamente, a mulher disse a Johnson: "Eu sou uma guerreira", ao que a estrela de 'Red One' concordou: "Tu és uma guerreira".

Dwayne Johnson pediu ainda à fã para que se "mantivesse forte". Logo de seguida, despediu-se e dirigiu-se a uma outra mulher com um bebé, que lhe pediu para tirarem uma fotografia juntos. Johnson chegou mesmo a pegar o pequeno ao colo.

Na legenda da publicação, o ator escreveu: "Tive de parar para conhecer esta linda GUERREIRA. 'Temos de continuar a lutar', disse-me. Amém. Mantenham-se fortes e continuem a lutar. Segundos depois, uma mãe entrega-me o seu precioso bebé. Por mais frenético e caótico que tudo isto seja, percebi o quão imprevisível, mas linda, a vida realmente é".