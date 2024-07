Os The Killers interromperam o espetáculo que estavam a realizar no The 02 em Londres, esta quarta-feira, dia 10 de julho. Isto para que o público pudesse festejar a vitória da Inglaterra contra a Holanda nas meias-finais no Europeu.

A banda estava na capital britânica com a digressão 'Rebel Diamonds' enquanto comemoram os 20 anos de carreira. E sabendo do significado da vitória para os fãs do Reino Unido, fizeram uma pausa no espetáculo para que pudessem assistir ao final do jogo.

Inglaterra ganhou e a multidão 'explodiu' com alegria. Logo de seguida foram lançados confetis e o grupo começou a cantar 'Mr. Brightside'.

O momento, como seria de esperar, ficou gravado e as imagens não tardaram a chegar às redes sociais.

