O rei Carlos III já reagiu à vitória de Inglaterra frente aos Países Baixos (2-1) no jogo da semi-final do Euro'2024.

"A minha mulher e eu, juntamente com toda a família, damos os parabéns pela chegada à final do Euro'2014. Desejamos a maior das sortes no jogo de domingo", começa por ler-se na partilha feita nas redes sociais do soberano.

"Se me permitem, encorajo-vos a uma vitória sem a necessidade de golos ao último minuto ou outro drama de penáltis. Tenho a certeza que os níveis de stress, os batimentos cardíacos e a tensão da nação ficariam muito aliviados!", acrescentou em tom de brincadeira.

Note-se que a final do Euro'2024 vai ser disputada entre a Inglaterra e a Espanha este domingo.

