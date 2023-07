O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, esteve recentemente no podcast 'La pija y la quinqui', apresentado por Carlos Peguer e María de los Ángeles Maturana, dois jovens de 23 anos, durante o qual falou sobre a sua vida, mas também sobre o futuro da princesa das Astúrias, Leonor.

Após contar um pouco sobre o seu percurso académico, o chefe do Governo espanhol aproveitou o momento para comentar sobre os próximos passos na formação da filha mais velha de Felipe VI, tendo explicado também como funciona o sistema de educação do Chefe de Estado no país.

"Primeiro, aquilo que faz são uns anos de formação militar. Foi isso que fez o atual rei Felipe VI. Mais tarde [essa formação] é combinada com uns anos de formação universitária, geralmente em temas vinculados à política, ao Direito, ou às Relações Internacionais", explicou Sánchez.

De facto, a herdeira do trono espanhol prepara-se para começar a sua formação nas Forças Armadas já dentro de um mês, a 17 de agosto.

