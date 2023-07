A princesa Leonor e a infanta Sofía estiveram esta sexta-feira, dia 14 de julho, com os pais numa reunião que decorreu no Palácio da Zarzuela e onde a filha mais nova de Felipe VI e Letizia ficou a conhecer alguns dos seus futuros colegas do UWC Atlantic College, no País de Gales, para onde irá estudar no final do próximo mês de agosto.

A família real recebeu o patronato da Fundação Comité Espanhol dos Colégios do Mundo Unido, da qual faz parte a instituição de ensino para onde irá estudar a infanta e onde a princesa esteve nos últimos dois anos, uma reunião na qual também estiveram presentes alguns dos futuros alunos do colégio.

A princesa Leonor optou por um visual veranil, composto por um vestido midi de estampado floral, de manga francesa e decote em V, uma peça da Zara, que se encontra esgotada, e que conjugou com alpargatas em tom verde.

Já a infanta Sofía elegeu um minivestido cor de rosa, da Sfera, sem mangas e sabrinas também em tons de rosa com um laço em preto.

Princesa Leonor e infanta Sofía © Getty Images

