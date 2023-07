Tal como aconteceu com a irmã mais velha, a infanta Sofía de Espanha também vai estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales, para onde deverá viajar já no próximo mês de agosto.

No entanto, antes de se mudar para o Reino Unido, Sofía terá a oportunidade de conhecer alguns dos seus novos colegas, num ato oficial que terá lugar já na próxima sexta-feira, dia 14 de julho, no Palácio da Zarzuela.

A filha mais nova de Felipe VI e Letizia terá uma reunião da Fundação Comité Espanhol dos Colégios do Mundo Unido, à qual pertence o UWC Atlantic College, que recebe alunos oriundos dos quatro cantos do mundo.

Neste ato - a que a princesa Leonor presidiu em 2021, numa altura em que, tal como acontece com a irmã agora, também se preparava para se mudar para o País de Gales - a infanta Sofía contará com a presença dos pais e da princesa das Astúrias e será simultaneamente anfitriã e convidada. Na altura em que o soberano cumprimentar todos os alunos espanhóis selecionados, a infanta vai juntar-se aos novos colegas e cumprimentará o pai, tal como fez Leonor há dois anos.