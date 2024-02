Durou apenas cerca de dois meses a participação de Bárbara Norton de Matos no programa 'Passadeira Vermelha', da SIC. A atriz anunciou esta manhã de terça-feira, 27 de fevereiro, com recurso às redes sociais, que irá despedir-se do programa ainda durante esta semana.

"Vou sair. Só posso agradecer à SIC esta experiência. Foi uma experiência muito interessante, gostei muito, mas não vou continuar. Tive de tomar essa decisão", fez notar inicialmente Bárbara, num vídeo gravado durante as suas habituais caminhadas matinais.

"Vou estar aqui, ainda com mais energia, nestes últimos episódios, que serão hoje, quarta e quinta. A partir de março já não estou", acrescentou a atriz.

Por fim, mas sem especificar o que irá fazer profissionalmente no futuro, Bárbara fez notar: "Depois tenho outras novidades para vos contar, outros projetos que estou a desenvolver".

Não se sabe, desta forma, se o afastamento do programa de comentário cor-de-rosa da SIC se deve ao facto de Bárbara estar prestes a assumir um novo papel ligado à representação, área a que já confessou que gostaria de voltar.

Ouça na galeria as declarações de Bárbara Norton de Matos.

