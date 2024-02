"Hoje houve alguém que preferiu ficar na pastelaria do que vir fazer a caminhada": estas foram as palavras de João Moura Caetano durante um passeio pelo Estoril. O cavaleiro gravou um vídeo em tom de brincadeira para a sua página de Instagram, mostrando-se sem a companhia da atriz, que teria outros planos...

Nas imagens, Bárbara escreveu ainda a seguinte mensagem: "O meu alentejano a fazer a caminhada no paredão do Estoril, enquanto a Babs [Bárbara Norton de Matos] vai com as amigas comer bolos".

Recorde-se que o casal assumiu publicamente o romance em janeiro deste ano.

