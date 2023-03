Teresa Silva esteve entre os convidados que na quarta-feira, 15 de março, marcaram presença no programa 'Goucha', da TVI.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, a antiga participante do 'Big Brother' e atual comentadora dos reality shows da TVI elogiou a ex-nora Sofia Sousa.

"Nisso eu tenho de tirar o chapéu à Sofia. Porque a Sofia nunca me privou de ser uma avó mãe. Tive os meus filhos e não dei isso aos meus sogros, nem à minha mãe, porque os meus filhos nunca dormiram fora de casa", confessou, referindo-se à relação que estabeleceu desde cedo com Yasmin Dafne - filha de Tierry Vilson e Sofia Sousa.

"A Sofia deu-me isso. Fiquei sempre com a menina sozinha e nunca me privou de estar com a minha neta, de decidir com a minha neta. Ainda hoje, se estou como ela, ela dá-me sempre a oportunidade de decidir alguma coisa", completou, mostrando-se grata com a oportunidade que lhe é dada.

