A ex-concorrente do 'Big Brother' faz parte do painel de comentadores do novo reality show da TVI.

Embora tenha tido uma participação polémica no 'Big Brother', Teresa Silva conseguiu conquistar os espectadores da TVI com os comentários que tem feito nos reality shows da estação. Como já era conhecido, a ex-concorrente integra o painel de comentadores de 'O Triângulo' e esta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, mostrou-se já no estúdio, para agrado dos fãs. "Adoro ver a Teresa", "é bom voltar a vê-la nos nossos ecrãs", "sempre super elegante" e "alegra-me muito" são exemplos dos comentários que é possível ler. Leia Também: Nova discussão em 'O Triângulo'. "Não me chamas filha!" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram