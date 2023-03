Jandira Dias continua a mostrar que não se inscreveu no novo reality show da TVI para fazer amigos.

A concorrente angolana, depois de ter protagonizado uma intensa discussão com Ângelo Dala e outra com Tiago Feliciano, desentendeu-se agora com Tamara.

Na origem da discussão esteve a acusação de que Jandira cria discussões no seio do próprio grupo.

"Só mostrou o jogo que está a fazer. Está a fazer-se de vítima, como já fez na situação com o Ângelo", fez notar Tamara, deixando Jandira a rir.

"Filha...", atirou Jandira, com a 'rival' a perder a paciência. "Não me chamas filha, o meu nome é Tamara. Não me chamas filha, eu também não te chamo filha, nem mãe, nem tia, nem avô".

Veja aqui a discussão.

