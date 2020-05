Teresa, a concorrente do 'Big Brother' que já era conhecida do grande público por ser mãe de Tierry, antigo participante da 'Casa dos Segredos', não está a conseguir integrar-se na casa mais vigiada do país.

Parece que por ter entrado uma semana depois dos restantes participantes e por ser até aqui a concorrente mais velha da casa, Teresa sente-se colocada de parte.

“Eu não estou frágil, eu quero-me ir embora… porque eu vejo certas coisas, estás a perceber? Não quero começar a cair a pique, naquilo que eu penso”, começou por referir a mãe de Tierry, que em conversa com Renato, que também entrou apenas esta semana, afirmou ainda que a casa do 'Big Brother' está repleta de "palhaços".

Leia Também: Mãe de Tierry diz que agora compreende o que o filho e Sofia passaram