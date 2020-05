Numa conversa matinal com Ana Catharina na casa do 'Big Brother', Teresa acabou por falar sobre a participação do filho, Tierry, e da mãe da sua neta, Sofia Sousa, no programa 'Casa dos Segredos'.

A concorrente da nova edição de 'Big Brother' diz que agora consegue compreender o que o filho e a antiga nora sentiam.

"Eu não tinha noção do que certas pessoas passavam. 'Opa mas são todas da tua idade', dizia eu para o meu filho e para a Sofia.. e agora é que vejo", afirma, referindo-se à dificuldade que muitos concorrentes acabam por sentir em ser falsos perante situações que não lhes agradam.

