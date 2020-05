Esta quarta-feira, dia 20, Edmar esteve à conversa com Fátima Lopes durante o programa da tarde da TVI - 'A Tarde é Sua'. Abordando a polémica com Hélder, acusado de tecer comentários homofóbicos a seu respeito, o entrevistado afirmou: "Quanto estava lá não estava a perceber muito bem o que estava a acontecer. Juro que não sabia. Quando cheguei ao hotel é que vi aquilo".

Edmar explica que como na altura toda a gente apoiou o Hélder tinha receio que se se opusesse, os restantes concorrentes se virassem contra ele.

"O meu problema é que gosto muito de me meter nos sapatos das outras pessoas e ao vê-lo fiquei com pena. Estava toda a gente a vê-lo, não queria que as pessoas começassem a odiá-lo. Não tinha noção do que ele disse, pensava que não era mau", completa, confessando que no dia em que saiu da casa e viu o vídeo "ficou triste e chorou no quarto".

