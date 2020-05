A polémica surgida no 'Big Brother' na qual Hélder foi acusado de tecer comentários sexistas e de discriminação sexual foi noticiada além fronteiras. Hugo Gloss, um dos jornalistas do social mais seguidos do Brasil, abordou o caso na sua publicação.

Também na sua conta de Instagram este introduz o tema, referindo: "Lembram a história que se tornou viral na semana passada de um participante que teve atitudes homofóbicas dentro do 'Big Brother Portugal'?", começa por dizer, referindo-se depois à gala deste domingo.

"Hélder não só ficou, como ganhou a prova do líder. Além disso, Edmar, que foi alvo dos comentários homofóbicos de Hélder, foi eliminado (...) Nas redes sociais, o público português mostrou-se indignado e até chegou a acusar o reality show de manipulação".

Eis a publicação: