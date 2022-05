Teresa Guilherme tem um novo desafio na apresentação. A comunicadora irá conduzir um novo programa de cozinha ao lado de Rui Marques, autor do blog 'A Pitada do Pai'.

'Numa Grande Caldeirada' é o nome do formato, que conta com o apoio do Intermarché, e que será transmitido online através do YouTube.

"Será que a Teresa vai mesmo aprender a cozinhar?", questiona Rui Marques ao anunciar que o formato estreia já na próxima segunda-feira, dia 9 de maio, às 12h00.

