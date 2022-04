Esta quarta-feira, Teresa Guilherme fez uso da sua página de Instagram para inspirar os seguidores com looks de primavera.

A apresentadora, de 66 anos, mostrou-se a usar dois visuais distintos - um com calças e outro com saia - e questionou os internautas sobre "qual preferem" para esta época do ano.

Além de usar as suas plataformas para dar dicas no âmbito da comunicação, Teresa Guilherme quis agora influenciar no que toca ao estilo. Ora veja.

