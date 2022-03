"As marchas de Lisboa estão de volta", anuncia Teresa Guilherme na sua conta oficial de Instagram, onde revela que volta a assumir o seu posto de madrinha na marcha do Alto do Pina.

"Tão bom ser de novo madrinha do Alto do Pina", reforça a apresentadora, que há vários anos está ligada às festas dos Santos Populares em Lisboa.

"O Bruno Vidal é o nosso ensaiador e o Marco Campos o presidente do Ginásio do Alto do Pina. A marcha é liiiiinda", lê-se ainda na legenda da partilha na qual apresenta alguns dos elementos fundamentais para o sucesso da sua marcha.

