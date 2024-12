Júlia Pinheiro partilha todos os dias o look escolhido para apresentar o seu programa, 'Júlia', da SIC.

Esta terça-feira, dia 10 de dezembro, não foi diferente. Através da sua página de Instagram, a apresentadora mostrou o visual desta tarde.

"O look de hoje! Gosta?", questionou aos seguidores.

No vídeo, pode ver-se Júlia Pinheiro a 'dar uma voltinha' no seu vestido preto, plissado, de manga comprida com uma saia cinzenta para dar um toque diferente. Os sapatos, também pretos, são de salto alto e têm um pequeno laço na ponta.

Júlia Pinheiro foi rapidamente elogiada pelos fãs na caixa de comentários. "Julinha, já não se aguenta. A menina está um arraso, igual ao vinho do Porto", escreveu uma internauta. "A si, tudo lhe fica maravilhoso", escreveu outra.

