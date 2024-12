Júlia Pinheiro tem por hábito destacar os visuais que escolhe para cada emissão do seu programa, 'Júlia', das tardes da SIC, e esta sexta-feira, dia 6 de dezembro, realçou o casaco.

"Este casaco é a estrela do look de hoje! Quero saber a sua opinião…", disse junto das fotografias que publicou na sua página de Instagram. Trata-se de uma peça castanha com vários detalhes que foi elogiada pelos fãs.

"Adorei! Gosto de a ver assim toda estilosa" ou "look super jovem", são algumas das mensagens que se pode ler na caixa de comentários.

