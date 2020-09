Teresa Guilherme esteve esta terça-feira, dia 29, no 'Dia de Cristina' para uma emocionante conversa com Cristina Ferreira.

A grande rainha dos reality shows foi surpreendida com a música da sua vida - momento que a deixou lavada em lágrimas - e ainda com a 'presença' inesperada da voz do 'Big Brother', que entrou em direto para fazer "as perguntas que sempre quis".

"A que se deve o sucesso do programa 'Big Brother'?", quis saber. "É a ele, é ao 'Big Brother'. Mas também é aos concorrentes", respondeu Teresa.

Eis a questão que se seguiu: "Se tivesse de fazer uma curva da vida dos reality show, quais os melhores e piores momentos?"

Como seria de esperar, Teresa destacou como melhor momento os primeiros instantes do primeiro 'Big Brother', a saída de Zé Maria - vencedor do programa - da casa mais vigiada do país e, claro, os muitos momentos com os concorrentes de quem ficou amiga.

"A minha despedida quando saí da 'Casa dos Segredos ha três anos, foi também um momento muito marcante", continua, dando ainda especial destaque aos vários elementos da segunda edição de 'Casa dos Segredos' - programa do qual fizeram parte Fanny e Marco Costa.

Por fim, o 'Big Brother' quis saber "algo que ninguém sabe" sobre a apresentadora. "Ninguém sabe que eu sou muito dramática, choro muito. No domingo passado moí a cabeça a toda a equipa a dizer 'vai correr muito mal'", revelou Teresa Guilherme, referindo-se à gala de 'Big Brother - A Revolução' do último domingo. "Mas não é chorar um bocadinho, é chorar o dia inteiro", confessa.

Apesar dos nervos, a verdade é que Teresa conseguiu liderar as audiências e a gala não podia ter corrido melhor.

