Teresa Silva rendeu-se às 'maravilhas' do botox. A antiga participante do 'Big Brother' e agora comentadora de reality shows fez um novo procedimento estético ao rosto e recorreu ao Instagram para explicar os detalhes e as razões para o fazer.

Teresa realça que o botox a ajuda a "amenizar linhas de expressão", "evitar a formação de novas rugas", "suavizar as expressões faciais", a conseguir "resultados naturais" e, principalmente, a melhorar a sua autoestima.

Eis abaixo os registos que mostram o momento em que Teresa foi submetida ao procedimento:

