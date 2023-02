Noélia Pereira esteve hoje, 15 de fevereiro, à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10'. De imagem renovada, a antiga concorrente do 'Big Brother' surgiu visivelmente mais magra, uma vez que já perdeu 11 quilos.

Falando sobre o processo de emagrecimento, a empresária algarvia partilhou a sua rotina, com alguns dos seus 'segredos'.

"Sempre gostei de fazer desporto, mas com a minha vida achava que não conseguia ter tempo. Achava... Porque se eu agora consigo, antes também conseguia", nota.

Para Noélia, o principal 'segredo' é a alimentação. "Mudou muita coisa. Há três meses que não como um croissant, em três meses comi três vezes batatas fritas. Como tudo, só que as quantidades é que mudaram", nota.

Entretanto, partilha o que come todos os dias pela manhã, ao pequeno-almoço. "Duas fatias de pão integral com um ovo mexido, mas sem gorduras. Um copo de iogurte magro e uma peça de fruta", nota.

Outro 'segredo' de extrema importância no processo de emagrecimento é beber grandes quantidades de água, neste caso, pelo menos dois litros.

