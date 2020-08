Foi no passado dia 20 de junho que Portugal ficou em choque com a notícia da trágica morte de Pedro Lima. O ator, de 49 anos, colocou fim à vida na praia do Abano, em Cascais, deixando o país inconsolável. Passado mais de um mês da perda, Pedro Granger recordou o colega e amigo de longa data numa emotiva mensagem nas redes sociais, publicada na madrugada deste domingo.

Pedro Granger recuperou uma memória dos anos 90, em que aparece com Pedro Lima e Fernanda Serrano, e na legenda da mesma dedicou profundas palavras ao falecido artista.

"Tenho pensado em ti todos os dias. Mas todos mesmo. Hoje então foi o dia inteiro, e foi triste, e foi difícil [...] Não sou de me aproveitar destas coisas, mas não consigo parar de pensar e questionar e NÃO julgar. E de até ver um espelho. Alguma coisa que possa fazer, estou aqui. Mas Limão, era falares comigo e com outros que te adoram e ajudávamos-nos uns aos outros. Hei de te adorar sempre. Mas lá dizias tu (e confesso que me enervavas sempre com esta tua frase lol): ‘Só explica quem perde’... E sim é um sentimento de perda colossal. Um dia falarei sobre isto da minha experiência com a saúde mental. Um dia", escreveu.

E rematou, com sublinhando a importância de dar voz ao tema da saúde mental: "Vi muitos comentários sobre o facto deste post ser eu a pedir ajuda também. Não, não é! Não ´é esse o objectivo, minha gente, não é uma questão de ser eu, mas sim de todos termos uma educação sobre saúde mental desde pequeninos. E ajuda precisamos todos... uns mais que outros, uns numas fases outros noutras".

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

Leia Também: Mulher de Pedro Lima deixa mensagem de esperança. Ator morreu há 1 mês