Susana Dias Ramos marcou presença esta terça-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para responder às questões da rubrica consultório sentimental.

Traição foi um dos temas em destaque, levando os apresentadores Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos a tornarem públicas as suas opiniões sobre o assunto.

Cláudio e Maria concordaram ambos que a 'traição psicológica', conversas íntimas e frequentes com alguém, é mais grave do que um envolvimento físico. Mas no que toca a perdoar, os apresentadores têm perspetivas diferentes.

"Não gosto que as pessoas digam não perdoaria, porque às vezes deitas uma vida boa e uma relação saudável fora", defendeu Cláudio Ramos, alegando que o perdão poderá depender de vários fatores.

Já Maria Botelho Moniz assegurou que dificilmente perdoaria uma traição. "Sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em perdoar, no geral, qualquer coisa. Portanto, isso para mim seria tão duro que acho que não seria capaz de ultrapassar", notou.

