A concorrente do reality show notou que seria complicado lidar com uma situação do género.

Os concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final' foram desafiados a refletir sobre questões mais profundas, neste caso, se tudo na vida é perdoável. Confrontada com a questão, Bruna Gomes discordou. "Há coisas que já perdoei e outras que acho que perdoaria. Não perdoo uma traição", notou a influencer. Por seu turno, Francisco Macau notou que há uma diferença entre o "desculpar" e o "perdoar", notando que perdão é um ato mais profundo que exige mais abertura. Veja o vídeo. Leia Também: Nuno Homem de Sá e Leando reúnem as famílias fora do 'Big Brother' Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram